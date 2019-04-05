Emre Kongar: Türkiye’de seçimler 2010 referandumundan beri adil koşullarda yapılmıyor

Değerli okurlarım, seçimler ne yazık ki yine adil ve eşit bir propaganda ortamında ya­pılamadı: Bu nedenle belediye başkanı seçilen bütün mu­halefet adaylarının, özellik­le de Ekrem İmamoğlu’nun ve Mansur Yavaş’ın başa­rıları, normal koşullarda yapılan seçimlerin so­nuçlarına göre çok daha önemlidir.

Seçimler sanki ortalık güllük gülistanlık iken, her şey kuralına göre uygulan­mış ve son derece âdil ve demokratik bir ortamda gerçekleştirilmiş gibi çö­zümlemeler, irdelemeler, tartışmalar yapılıyor. Oysa seçim gecesi ya­zıp gazeteye yetiştirdiğim 1 Nisan tarihli yazımda da belirttiğim gibi, Türkiye’de seçimler, 12 Eylül 2010 Halkoylaması’ndan beri âdil ve eşit koşullarda yapılmı­yor, yapılamıyor.

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Emre Kongar’ın yazısı