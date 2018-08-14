Emre Kongar: Tek Adam Rejimi ile bu krizleri önlemenin olanağı yok

Türkiye 2007’den beri bir “şoklar” dizisi yaşıyor. Bugün içine girdiğimiz ekonomik kriz de bu dizi içinde yeni bir şok: Bu şoklar ve krizler kimin işine yarıyor?

Bu sorunun yanıtını bulursak, belki başımıza gelenleri daha soğukkanlı değerlendirme fırsatı buluruz!

2007 yılından beri yaşadığımız siyasal ve ekonomik şok ve krizler, Erdoğan/AKP iktidarının işine yaradı… İktidar bu krizleri fırsata çevirdi: Rejimi değiştirdi.

Ama rejim değişikliği şokları önleyemedi, krizleri çözemedi, tam tersine, daha ilk adımda yeni bir şok ve yeni bir krizle karşı karşıya kaldık. Çünkü bugünkü dünyada ve bugünkü Türkiye’de, Tek Adam Rejimi ile bu şokları durdurmanın, bu krizleri önlemenin olanağı yok. Bu gerçeği birçok kez yazdım, bir kez daha yineliyorum.

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Emre Kongar’ın yazısı