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Yaramazlara biraz batar!

   
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Emre Kongar: Referandum, Türkiye’nin bir uygarlık ve demokrasi sınavına dönüşmüştür!

Yapılan hesap açıktır:

AKP’nin oyları bir rejim değişikliğine yetmediği için önce Kürt Milliyetçiliği ile ittifak aranmış, bu strateji tutmayınca Türk Milliyetçiliği ile ittifaka dönülmüştür.

Ama evdeki hesap çarşıya uymayacaktır:

Araştırmalar gösteriyor ki, Kürt Milliyetçiliğinin ‘Hayır’ dediği ‘Antidemokratik Ucube Tek Adam Sistemi’ne Türk Milliyetçiliği de ‘Hayır’ demektedir.

Çünkü Türkiye, artık milliyetçilik ideolojisinin Faşizan eğilimlerle, ayrılıkçı ve dışlayıcı olarak bir diktatörlük aracı niteliğiyle kullanılmasına karşı çıkmakta, herkesin, her milliyetin, ırkın, dinin, mezhebin kendi kimliği ile eşit ve özgür olarak, barış içinde birlikte yaşadığı bir toplum ideali etrafında bütünleşmektedir.

BU ANLAMDA REFERANDUM, TÜRKİYE’NİN BİR UYGARLIK VE DEMOKRASİ SINAVINA DÖNÜŞMÜŞTÜR!

Emre Kongar’ın yazısı

 

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