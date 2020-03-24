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Yaramazlara biraz batar!

Emre Kongar: Pakette çalışanların sağlık gereksinmelerini ve mali sıkıntılarını karşılayacak önlemler görünmüyor

Ne yazık ki iktidar, Koronavirüse karşı önlem olarak açıkladığı ekonomik paket açısından mevcut sömürü düzeninin yanlışlarında ısrar eden bir tutum sergilemiştir.

Bu pakette halkın geniş kesimlerinin, özellikle de çalışanların, hem sağlık gereksinmelerini hem de mali ve ekonomik sıkıntılarını karşılayacak önlemler pek görünmüyor.

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Örneğin, halkın, hastaların ve hastanelerin gereksinme duydukları, dezenfektan gibi, maske gibi, gözlük gibi, elbise gibi, vantilatör gibi, tıbbi malzemelerin üretimine ve dağıtımına ilişkin önlemler yok.

Örneğin, başta doktorlar olmak üzere, sağlık personeline özel destek yok.

Örneğin, benim krizin başından beri önerdiğim, kapanan ve çalışanlara ücretli izin veren işletmelere destek yok.

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Emre Kongar’ın yazısı

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