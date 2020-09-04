Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emre Kongar: Muhalefetin seçime kadar izlemesi gereken yol…

Demokrasi için ittifak’ kurmuş olan partilerin önümüzdeki seçime kadar izleyeceği politikaların ilkeleri yeterince belli:

1) İktidarın kurduğu ‘Şahıs Rejiminin’ düzeltilerek tahrip ettiği Parlamenter Demokrasinin yeniden ve daha sağlam temeller üzerinde ihdas edileceğini, başta ifade özgürlüğü olmak kaydıyla, Temel Hak ve Özgürlüklerin korunacağını anlatmak…

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2) Bu çerçevede Hukuk Devleti’nin yeniden kurulacağını, Yargı Bağımsızlığı’nın sağlanacağını, haksızlığa ve hukuksuzluğa uğrayanların haklarının korunacağını açıklamak…

Ve en önemlisi:

Türkiye’nin, başta yukarıdakiler olmak kaydıyla, bütün sorunlarının, demokratik kurum ve kurallar çerçevesinde, demokratik ve laik sosyal hukuk devleti yapısı bağlamında, barış içinde çözülmeye çalışılacağına ilişkin olarak kurulan demokratik ittifakları sürdürmek!

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Emre Kongar’ın yazısı

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