Emre Kongar: Martta dört gazeteciye 11 yıl 5 ay hapis cezası verildi

Seçim günü seçimle ilgili yazı yasak.

Ben de kendi kendi­me “Seçimi bırak, adalete bak!” dedim…

Ve adalete bakarken Cumhuriyet’in eski Genel Yayın Yönetmeni sevgili dostum, Eskişehir CHP Mil­letvekili Utku Çakırözer’in Mart Ayı Raporu’nu gördüm. Rapordan bazı alıntılar aşağıda.

“4 gazeteci toplamda 11 yıl 5 ay 14 gün hapis cezası aldı.

19 gazeteci 500 yıldan fazla hapis cezasının talep edildiği yargılamalarda haberlerini sa­vunmak zorunda kaldı.

Gazeteciler hakkında yeni soruşturmalar açıldı. Hatta gazeteciler zorla gözaltına alın­mak istendi.”

“Eski milletvekilimiz ve Parti Meclisi üyemiz Eren Erdem, 274 gündür özgürlüğünden mahrum.

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Emre Kongar’ın yazısı