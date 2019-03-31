Emre Kongar: Martta dört gazeteciye 11 yıl 5 ay hapis cezası verildi

Seçim günü seçimle ilgili yazı yasak.
Ben de kendi kendime “Seçimi bırak, adalete bak!” dedim…
Ve adalete bakarken Cumhuriyet’in eski Genel Yayın Yönetmeni sevgili dostum, Eskişehir CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in Mart Ayı Raporu’nu gördüm. Rapordan bazı alıntılar aşağıda.
“4 gazeteci toplamda 11 yıl 5 ay 14 gün hapis cezası aldı.
19 gazeteci 500 yıldan fazla hapis cezasının talep edildiği yargılamalarda haberlerini savunmak zorunda kaldı.
Gazeteciler hakkında yeni soruşturmalar açıldı. Hatta gazeteciler zorla gözaltına alınmak istendi.”
“Eski milletvekilimiz ve Parti Meclisi üyemiz Eren Erdem, 274 gündür özgürlüğünden mahrum.