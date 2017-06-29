Emre Kongar: Lütfen artık ölüm orucunu bırakın

Kılıçdar’ın ADALET YÜRÜYÜŞÜ de, toplumda yükselen bu Demokrasi,Adalet ve Barış talebinin dışavurumundan başka bir şey değil…

Bu yürüyüş, elbette, Nuriye ile Semih’e yapılan haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliği de protesto ediyor.

O nedenle Nuriye ve Semih’e “Canınız bahasına savunduğunuz haklarınıza, yüz binler, milyonlar yürekten destek veriyor, on binler yürüyerek sahip çıkıyor; lütfen artık ölüm orucunu bırakın; mücadelenizi canlı olarak sürdürmeniz bu topluma umut verecektir!” diye sesleniyorum…

Çünkü onların, iktidarın hiç önem vermediği ve duyarsız olduğu, hak,hukuk, Adalet, Demokrasi ve Barış uğruna, canlarını feda etmelerinideğil:

“DİREN ADALET

DİREN DEMOKRASİ

DİREN BARIŞ”

Diye haykırarak topluma öncülük etmelerini…

Yaktıkları direniş meş’alesini, umut ateşine dönüştürmelerini…

İnsan Hakları mücadelesini, bugün hepimizin yüreğimizi ağzımıza getiren, sergiledikleri o azimli tutum ve davranışla, sürdürmelerini diliyorum!

Emre Kongar’ın yazısı