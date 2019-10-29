Emre Kongar: Krallığı/İmparatorluğu/Padişahlığı, veya Aşiret Devletini savunmak ‘Gericiliktir’

İnsanlığın yarattığı devlet biçimleri, aileye dayalı “Aşiret Devleti”, aileye dayalı “Din Krallıkları/İmparatorlukları/Padişahlıkları”, millete dayalı “Ulusal Devlet”, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin vatandaşlara dayalı “Demokratik Cumhuriyet” ve Sosyalist Cumhuriyet hâlâ bir ütopya olduğuna ve bu son üç biçim iç içe geçtiğine göre:

Ulusal Devleti ve Demokratik Cumhuriyeti ve ütopya olarak Sosyalist Cumhuriyeti savunmak (öteki kriterler de dikkate alındığında) kimi zaman “Muhafazakârlık”, kimi zaman “İlericilik”…

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Krallığı/İmparatorluğu/Padişahlığı, veya Aşiret Devletini savunmak “Gericiliktir”.

Emre Kongar’ın yazısı