Emre Kongar: Kılıçdar’ın muktedire ‘Senin adaletin bizi yıldıramaz’ diye haykıracağını düşleyemezdik bile

Dört ay önce, “Demokrasi için MANİFESTO: DİREN” kitabımı yayımlarken… İflah olmaz iyimser bir romantik olan ben bile:

Dünkü ADALET MİTİNGİNİ ve arkasındaki ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ…

Milyonların DEMOKRASİ ve ADALET için bu çapta bir DİRENİŞİNİ hayal bile edemezdim!

Çok eskiden değil, daha 4 ay önce:

Hepimizin yeterince sert ve enerjik muhalefet yapmadığı, yapamadığı için eleştirdiğimiz Kemal Kılıçdar’ın muktedire:

“Senin adaletin bizi yıldıramaz” diye haykıracağını düşleyemezdik bile.

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…

Özellikle, “DİREN: Demokrasi için Manifesto”yu yazdıktan sonra beni hayalperestlikle suçlayanlara söylüyorum:

ARTIK HAYALLERİMİZ İÇİN DEĞİL!

İKTİDAR İÇİN HAYKIRIYORUZ:

DİREN ADALET…

DİREN ÖZGÜRLÜK…

DİREN KADIN HAKLARI…

DİREN BARIŞ…

DİREN DEMOKRASİ…

Emre Kongar’ın yazısı