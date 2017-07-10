Emre Kongar: Kılıçdar’ın muktedire ‘Senin adaletin bizi yıldıramaz’ diye haykıracağını düşleyemezdik bile

Dört ay önce, “Demokrasi için MANİFESTO: DİREN” kitabımı yayımlarken… İflah olmaz iyimser bir romantik olan ben bile:
Dünkü ADALET MİTİNGİNİ ve arkasındaki ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ…
Milyonların DEMOKRASİ ve ADALET için bu çapta bir DİRENİŞİNİ hayal bile edemezdim!
Çok eskiden değil, daha 4 ay önce:
Hepimizin yeterince sert ve enerjik muhalefet yapmadığı, yapamadığı için eleştirdiğimiz Kemal Kılıçdar’ın muktedire:
“Senin adaletin bizi yıldıramaz” diye haykıracağını düşleyemezdik bile.
…
Özellikle, “DİREN: Demokrasi için Manifesto”yu yazdıktan sonra beni hayalperestlikle suçlayanlara söylüyorum:
ARTIK HAYALLERİMİZ İÇİN DEĞİL!
İKTİDAR İÇİN HAYKIRIYORUZ:
DİREN ADALET…
DİREN ÖZGÜRLÜK…
DİREN KADIN HAKLARI…
DİREN BARIŞ…
DİREN DEMOKRASİ…