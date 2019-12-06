Emre Kongar: Katilin bir kadını öldürmüş olması ‘hafifletici’ değil, ‘ağırlaştırıcı’ sebep olmalı

Aslında yazımın başlığını önce “KADIN KATİLİNE İYİ HAL İNDİRİMİ NE DEMEK” diye koymuştum.

Sonra kadını ikinci sınıf gören bir toplumda yaşadığımızı düşünerek “KADIN KATİLİ” sözünün, kadını ikinci sınıf görenlerin gözünde ‘KATİL’ sıfatını hafifletebileceğini düşündüm ve istediğimi daha iyi anlatabilmek için doğrudan ‘KATİLE İYİ HAL İNDİRİMİ NE DEMEK’ diye değiştirdim.

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Aslında, katilin bir kadını öldürmüş olması ‘HAFİFLETİCİ’ değil, ‘AĞIRLAŞTIRICI’ sebep olmalı diye düşünüyorum.

Böyle düşününce, kadını ikinci sınıf gören feodal toplum değerlerine teslim olmuş gibi görünmekten utandım ve şimdiki başlığı koydum!

KATİLE, ÜSTELİK DE KADIN KATİLİNE İYİ HAL İNDİRİMİ NE DEMEK?

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Emre Kongar’ın yazısı