Emre Kongar: ‘Kanal İstanbul’a olan muhalefet gittikçe keskinleşiyor ve büyüyor…

Zaman geçtikçe, bu proje ile ilgili felaket senaryoları, rant hesapları, emperyalist beklentiler iyice açığa çıkıyor, her türlü kirli ilişki ortaya dökülüyor, “Kanal İstanbul”a olan muhalefet gittikçe keskinleşiyor ve büyüyor…

İmamoğlu, Belediye’yi projeden çektiğini ve CHP de, iktidara geldiğinde projeyi iptal edeceğini ve kredi filan alınmışsa, bunun ödenmeyeceğini ilan etti.

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Peki, “Tek Kişi Yönetimi” bu projede neden hâlâ ısrar ediyor? Doğrusu bu sorunun yanıtını vermek benim için çok kolay değil…

Emre Kongar’ın yazısı