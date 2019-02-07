Emre Kongar: İktidara seçim önerileri

Onedio.com internet sitesinde Sesilia Whitestone adıyla yapılmış bir Sun Tzu “Savaş Sanatı” özetini, mizahi olarak, “İktidara SeçimÖnerileri” biçiminde değiştirdim:



1. Marifet her seçimde çarpışarak kazanmak değildir. İktidarın en iyi stratejisi sandıktan önce seçimi kazanmaktır.



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2. İktidarın elindeki kurnazlık ve gizlilik denilen kutsal sanat! İktidar, senin sayende görünmez olmayı; senin sayende duyulmaz olmayı öğrenip, muhalefetin kaderini elinde tutuyor.



3. Zaferde uyguladığın taktikleri herkes görebilir, ancak kimsenin göremediği, zafer yolunu açan seçim öncesi hazırlık stratejilerindir.



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4. Aman dikkat et: Kazanma ustası olanlar korkmazlar, akıllılar dövüşmeden kazanır, cahiller kazanmak için dövüşürler. Korku en büyük düşmanındır. Bırak muhalefet senden korksun!



5. Başarılı bir hareket başına vurulduğunda kuyruğu ile, kuyruğuna vurulduğunda başı ile, orta kısmına vurulduğunda hem başı, hem kuyruğu ile hareket eden hızlı bir yılan gibi olmalıdır. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana sürdürdüğün mücadeleyi unutma!

Emre Kongar’ın yazısı