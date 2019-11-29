Emre Kongar: İktidar seçmenin ‘oy’ ile ‘yoksulluk’ arasında ilişki kurmasını engelliyor

Azgelişmiş veya gelişmekte olan toplumlarda, seçmen demokrasinin sonuçlarını algılayamamış, attığı oy ile başına gelenler arasındaki ilişkiyi kuramamıştır.

Örneğin çektiği geçim sıkıntısının, attığı oy ile seçtiği yöneticiler tarafından yaratıldığına dikkat etmez; sıkıntılarını ‘kader’ diye kabullenir ve bunları ya Allah’tan bilir ya da kendi yetersizliğinden.

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İktidar, seçmenin, ‘oy’ ile ‘yoksulluk’ arasındaki ilişki kurmasını, din/mezhep ve ırk/milliyet gibi kimlik değerleri üzerinden yaptığı manipülasyonlarla engeller… Vatan, Millet, Din, İman, Ezan, Kuran söylemleriyle iktidarını sürdürürken, toplumu yoksullaştırır, kendisini ve yakınlarını zenginleştirir.

Emre Kongar’ın yazısı