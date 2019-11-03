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Yaramazlara biraz batar!

Emre Kongar: Hukuk devletinde geçen hafta

Adalet Reformu yürürlüğe girdi.

Birtakım evrensel hukuk kurallarını tekrarlayan ama tutukluluk sürelerini de 1.5 yıla kadar uzatan, yargı  işleyişinde küçük düzenlemeler yapan, avukatların bazılarına yeşil pasaport verilmesini sağlayan sözde “Adalet Reformu” paketi yürürlüğe girdi.

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Herhalde iktidar da bunun yetersizliğinin farkında ki paketi “Reformun birinci adımı” olarak ilan etti.

Adalet Bakanı, bu aşamada düşünce ve ifade özgürlüğünü güçlendiren düzenlemeler yapıldığını, değişiklikle kadın ve çocuklara yönelik istismar ve şiddet konularında mağdur haklarının daha da genişletildiğini söyledi.

Emre Kongar’ın yazısı

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