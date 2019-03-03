Emre Kongar: Hiçbir devlet ‘beka sorununu’, laik demokrasi ve hukuk devleti olmadan çözemez

FETÖ’ye övgü düzenlerin önemli bir bölümü iktidardayken, CHP milletvekili ErenErdem’in FETÖ’cülükten mahkûm olması kamuoyu vicdanını çok rahatsız etti.

İktidar bütün hukuksuzlukları“Beka sorunu” söylemi ile örtbasetmeye çalışıyor…

Bu yetmiyormuş gibi “Beka sorunu” söylemini bir de seçim sloganı yaptı. (a uzun okunur, “kalıcı varlık”, “varlığın devamı” anlamına gelir.)

Daha önce “İleri Demokrasi” diyorlardı.

Şimdi “İleri Demokrasi” rafa kalktı “Beka sorunu” geldi.

Aslında Laik Demokrasi, Hukuk Devleti/Adalet ve Beka sorunu bir bütündür:

Günümüzde, hiçbir devlet “Beka sorununu”, Laik Demokrasi ve Hukuk Devleti/Adalet olmadan çözemez; “bâkî” kalamaz!

Emre Kongar’ın yazısı