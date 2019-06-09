Emre Kongar: Hakan Kara’ya açık mektup

Sevgili Hakan,

Duydum ki, mektuplarını bile vermiyorlarmış sana!

Hani haksızlık yapılan, zulme uğrayan kişiler için, yapılan haksızlığı, zulmü vurgulamak amacıyla “Utanmıyorsanız, fırıncıya söyleyin ekmek de vermesin!” derler ya, Sana yapılan katmerli zulüm de o hesap herhalde!

Sevgili Hakan,

Sana bu yapılanlardan dolayı:

Utanıyorum, hem de çok utanıyorum…

Toplum adına özür diliyorum, çok, çok özür diliyorum senden…

Ve senin gibi aynı zulme, aynı haksızlığa, aynı hukuksuzluğa, aynı adaletsizliğe, aynı maddi manevi işkenceye uğrayanlardan!

(“Sen kim oluyorsun da ‘Toplum adına’ özür diliyorsun?” diye eleştiren olursa: Ben, zamanın ve evrenin sonsuzluğunda HİÇ olduğunu bilen ve kendilerini (hadlerini) bilemeyenlere de HİÇ olduklarını anımsatmaya çalışan bir öğrenciyim.)

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Emre Kongar’ın yazısı

