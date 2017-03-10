Emre Kongar: ‘Fırsatçı politikalar,’ kamuoyuna ‘Gerçekçi politika’ diye yutturulur!

İktidarların, ilkelerine veya daha önce verdikleri sözlere aykırı olarak izledikleri ‘Fırsatçı politikalar‘, taraftarları tarafından, kamuoyuna ‘Gerçekçi politika’ veya ‘Reel politik’ diye yutturulur!

Elbette ‘Gerçekçi’ denilen ama aslında ‘Fırsatçı’ olan bu politikalar, ya geçmişe dayalı ya da geleceğe yönelik ‘Büyük hayaller’ ile de harmanlanarak, güncel dalgalanmalar, ‘ideolojik modeller’ içinde eritilmeye çalışılır.

Genellikle demokratik olmaktan çok demagojik olan, yani temel hak ve özgürlükleri korumak yerine, seçmenin duygularını okşayarak kendi iktidarlarını sürdürmek isteyen politikacıların başvurdukları bir yöntemdir.

Kimi zaman da, tek adam yönetimlerinde, birikimi ve donanımı yetersiz olan liderlerin, aşırı değişken, sert duygu ve düşüncelerinin, intikam duygularının veya para ve iktidar hırslarının dışa vurumu biçimlerinde de görülür.

Emre Kongar’ın yazısı