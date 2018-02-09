Emre Kongar: Erdoğan neden meslek odalarının yapılarını bozmak istiyor

Öyle anlaşılıyor ki, sadece Türk Tabipleri Birliği, TTB ve Türkiye Barolar Birliği, TBB değil, örneğin, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, TMMOB gibi meslek örgütleri de hedefte!

Peki, Erdoğan/AKP iktidarı neden bunların yapılarını bozmak, meslek standartlarını, ahlaklarını, ve toplumu korumaya yönelik olan yetki ve görevlerini ellerinden almak istiyor?

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Otoriter rejimler neden sanata, bilime, kültüre düşmansa ondan:

İktidarın topluma zorla giydirmeye çalıştığı deli gömleğine direndikleri, baskıcı ve yağmacı siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik uygulamalara, kamu yararı ve mesleki ahlak açılarından karşı çıktıkları için!

MESLEK ODALARI, MESLEK AHLAKLARININ VE KAMU YARARININ KORUYUCULARIDIR…

ONLARA SAHİP ÇIKMAK, BİZE SAĞLANAN HİZMETLERE SAHİP ÇIKMAKTIR!

Emre Kongar’ın yazısı