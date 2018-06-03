Emre Kongar: Erdoğan/AKP iktidarı, iyice şaşırdı

Erdoğan/AKP iktidarı, iyice şaşırdı; sürekli olarak kendi ayağına kurşun sıkıyor, kendi bindiği dalı kesiyor:

Malûm, 16 yıllık iktidarı sonunda ülkeyi Demokrasi açısından, Temel Hak ve Özgürlükler bağlamında, nefes alamaz duruma getirdikten sonra, şimdi “Türkiye’yi demokraside bir üst sınıfa çıkartacağız” diyerek seçim propagandası yapmakta.

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Ama bunu diyen cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın karşısındaki adaylardan biri, mahkûm olmadan hapiste tutuluyor ve seçim kampanyasını buradan yürütüyor.

(Lafın gelişi “yürütüyor” dedim; aslında “yürütemiyor” elbette!)

Böylece iktidar, mahkûm olmadan hapse atılan insanların toplumda yarattığı haksızlık ve hukuksuzluk duygusunu, seçim öncesi propaganda döneminde, bizzat kendisi, yaygınlaştırıyor…

Erdoğan/AKP iktidarı, Demokrasi ve Hukuk Devleti kavramlarına aykırı bir uygulamayı, seçim döneminde de sürdürerek kendi propagandasını kendisi yalanlıyor.

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Emre Kongar’ın yazısı