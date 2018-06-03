Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emre Kongar: Erdoğan/AKP iktidarı, iyice şaşırdı

 

Erdoğan/AKP iktidarı, iyice şaşırdı; sürekli olarak kendi ayağına kurşun sıkıyor, kendi bindiği dalı kesiyor:

Malûm, 16 yıllık iktidarı sonunda ülkeyi Demokrasi açısından, Temel Hak ve Özgürlükler bağlamında, nefes alamaz duruma getirdikten sonra, şimdi “Türkiye’yi demokraside bir üst sınıfa çıkartacağız” diyerek seçim propagandası yapmakta.

Reklam

Ama bunu diyen cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın karşısındaki adaylardan biri, mahkûm olmadan hapiste tutuluyor ve seçim kampanyasını buradan yürütüyor.
(Lafın gelişi “yürütüyor” dedim; aslında “yürütemiyor” elbette!)
Böylece iktidar, mahkûm olmadan hapse atılan insanların toplumda yarattığı haksızlık ve hukuksuzluk duygusunu, seçim öncesi propaganda döneminde, bizzat kendisi, yaygınlaştırıyor…

Erdoğan/AKP iktidarı, Demokrasi ve Hukuk Devleti kavramlarına aykırı bir uygulamayı, seçim döneminde de sürdürerek kendi propagandasını kendisi yalanlıyor.

Reklam

Emre Kongar’ın yazısı


SON HABERLER

FB kongresi gergin başladı: Yıldırım ‘işbirliği’ teklif etti, Koç ‘Ne varsa topunuz gelin’ dedi

Fenerbahçe’nin iki gün sürecek kongresinin ilk günü, gergin geçen konuşmalar ve adaylardan mevcut başkan Aziz Yıldırım’ın diğer aday Ali Koç’a yaptığı “Gel futbol şubesini sen yönet, amatör şubeleri ben yöneteyim” teklifi ve Koç’un “Ne varsa topunuz gelin” sözleriyle sona erdi. 12 kez başkan seçilen Yıldırım, 1998’den beri koltuğunu korurken, rakibi Ali Koç’un önceki yönetimlerde asbaşkanlık […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...