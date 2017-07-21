Emre Kongar: DİREN LAİK, DEMOKRATİK, ÇAĞDAŞ VE TEKNOLOJİK EĞİTİM… 

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Başta Cumhuriyet olmak üzere birkaç muhalif gazete de yazmasa, çocuklarımızın geleceğini karartacak, toplumu yanlış yönde biçimlendirecek olan bu yeni müfredat programından haberimiz bile olmayacak.

Bu iktidar sadece Demokratik rejimi sonlandırarak değil:

Zaten sömürülmekte olan ülkemizi çağdaş dünyada daha da geri bıraktıracak…

Ve iflas ettirerek tam bir sömürgeye dönüştürecek bir eğitim sistemi ile de…

Halkımıza çok çok büyük bir kötülük daha yapıyor!

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DİREN LAİK, DEMOKRATİK, ÇAĞDAŞ VE TEKNOLOJİK EĞİTİM…

DİREN ADALET…

DİREN DEMOKRASİ…

DİREN KILIÇDAR!

Emre Kongar’ın yazısı