Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Emre Kongar: DİREN LAİK, DEMOKRATİK, ÇAĞDAŞ VE TEKNOLOJİK EĞİTİM… 

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Başta Cumhuriyet olmak üzere birkaç muhalif gazete de yazmasa, çocuklarımızın geleceğini karartacak, toplumu yanlış yönde biçimlendirecek olan bu yeni müfredat programından haberimiz bile olmayacak.

Bu iktidar sadece Demokratik rejimi sonlandırarak değil:
Zaten sömürülmekte olan ülkemizi çağdaş dünyada daha da geri bıraktıracak…
Ve iflas ettirerek tam bir sömürgeye dönüştürecek bir eğitim sistemi ile de…
Halkımıza çok çok büyük bir kötülük daha yapıyor!

Reklam

DİREN LAİK, DEMOKRATİK, ÇAĞDAŞ VE TEKNOLOJİK EĞİTİM…
DİREN ADALET…
DİREN DEMOKRASİ…
DİREN KILIÇDAR!

Emre Kongar’ın yazısı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Darbe girişimi | İstanbul’da 168 kişi hakkında gözaltı kararı

  Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor… 08.29 ‘FETÖ’nün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldığı ve aralarında ‘ByLock’ kullancılarının da bulunduğu öne sürülen 168 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şu ana kadar bu kişilerden 115’i gözaltına alındı. Darbe girişimi 20 Temmuz | Sekiz kentteki ‘ByLock’ operasyonunda 34 gözaltı Darbe girişimi 15-18 Temmuz […]

Parlamento ‘konuşulan yer’ demektir ve her yerde konuşulur…

    MURAT SEVİNÇ Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşün CHP’yi çok aşan etkileri olduğu açık. AKP ve lideri ilk kez gündem belirleyemiyor ve bu yüzden irili ufaklı muktedirler, hemen her konuşmalarında kendilerini yürüyüşle ilgili bir şeyler söylemek zorunda hissediyor. Hem CHP’ye hem memlekete çok iyi geldi, bol oksijen. Genellikle ‘iyimserlik’le itham edilen (!) bir yurttaş olarak, […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...