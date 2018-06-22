Emre Kongar: Diren demokrasi, 117 gün sonra perde açılıyor

İnce’nin açıkladığı program, 117 gün sonra, Parlamenter Rejim yeniden kurulmaya başlandığında Türkiye’nin sıfır noktasını, yani işlerin nereden başlayacağını belirtiyor.

Bu sıfır noktasının özellikleri şöyle:

OHAL yok.

Merkez Bankası özerk.

Terör örgütleriyle mücadele ediliyor.

Passolig yok.

Türkiye’nin Şam büyükelçisi var.

Yargı bağımsız.

Telefonlar dinlenmiyor.

Dava açılmayan KHK’liler göreve dönmüş.

Kuleli Askeri Lisesi ve askeri kurumlar açık.

Medya bağımsız.

Cemevleri ibadethane statüsünde.

Mezhep, cinsiyet ayrımı yok.

Memurlara 3600 ek gösterge verilmiş.

Ekonomiyle ilgili kurumlar özerk.

AB ile müzakereler yoğunlaştırılmış.

Bölünen üniversiteler birleştirilmiş.

Okullar ve sınavlar ücretsiz.

24 Kasım’da her öğretmene 1 maaş ikramiye veriliyor.

Mülakat yok.

Çiftçinin mazotu 3 lira.

En düşük emekli maaşı 1500 lira.

Çocuk bezinde KDV indirilmiş.

Engellilere Marmaris’teki yazlık sarayda tatil.

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Bu 100 günlük programı kimse küçümsemeye kalkmasın:

Bu vaatler, yeniden Parlamenter Rejim’i kuracak olan Türkiye’nin işe başladığı sıfır noktası olacak…

Parlamenter Rejim’in yeniden inşası ise, o noktadan sonra, bütün Demokratik Güçlerin katılımıyla, elbirliğiyle, Meclis’te oluşacak “Demokratik İktidar” tarafından gerçekleştirilecek.

DİREN DEMOKRASİ:

117 GÜN SONRA PERDE AÇILIYOR!

Emre Kongar’ın yazısı