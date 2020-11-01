Emre Kongar: Deprem, demagogların ve ‘dincilerin’ maskesini düşürdü!

Enkaz altında kalan evladımızı kurtarmaya çalışan uzmanın elinden telefonu alıp gösteriş yapan politikacılar…

Video çekip yayımlayarak ırkçılık ve dincilik yapan, depremi zinaya, hatta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına bile bağlayan, nefret dili kullanan, aklı kıt, dili uzun provokatörler…

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Emniyet’in siber suç uzmanları tarafından deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunduğu saptanan ve altısı gözaltına alınan onlarca kişi…

Maskeleri düşenlere sadece birkaç örnek!

Dincilik kavramı dindarlık kavramının tersidir, zıddıdır, onu bozan, onu yok edendir:

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Dindar, başkalarının sevinçlerinden ve mutluluklarından sevinç ve mutluluk, üzüntülerinden ve acılarından ise üzüntü ve acı duyan iyi insandır.

Dinci, başkalarının sevinçlerinden ve mutluluklarından üzüntü ve acı, başkalarının üzüntü ve acılarından ise sevinç ve mutluluk duyan kötü insandır.

Emre Kongar’ın yazısı