Emre Kongar: Cehaletin ve iktidar sarhoşluğunun egemenliğini bir kez daha gördük

Krizler, baskılar, şoklar, beklenmedik olaylar, şaşkınlıklar, yüksek stresler, insanların, iktidarların, toplumların ilkel dürtülerini ortaya çıkarırlar.

İnsanların ve toplumların ne kadar uygar ya da azgelişmiş oldukları böyle zamanlarda ortaya çıkar.

Reklam

Koronavirüs salgını da Türkiye’de gerek insanların, gerek partilerin, gerek iktidarın, gerekse toplumun bir türlü yontulamayan, kimi zaman tüm toplumu pençesine alan azgelişmiş niteliklerinin iki özelliğini açıkça ortaya koydu.

Cehaletin ve iktidar sarhoşluğunun egemenliğini bir kez daha gördük.

Emre Kongar’ın yazısı