Emre Kongar: Bu reçete de Türkiye’yi kurtarmaz, kurtaramaz

Acı reçeteyi ise biz, IMF programları ile yaşadığımız için zaten biliyoruz:

1) Maaş ve ücretleri düşük tutarken, artan enflasyonla yani hayat pahalılığıyla ve artırılan vasıtalı vergilerle, geniş kitlelerin gelirlerinin düşürülmesi ve tüketim harcamalarının azaltılması.

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2) Tüketimin azaltılması ile elde edilen tasarrufla borçların ödenmeye çalışılması.

3) Sağlanan geçici denge ile yeni iç ve dış borç bulunması.

4) Böylece sağlanan yeni kaynaklarla göstermelik bir iki yatırım yapılması ve geri kalanın yine ‘israf ekonomisi yoluyla’ cebe indirilmesi.

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Ama ne kadar acı olursa olsun, ödenecek bütün bedellere rağmen bu reçete de Türkiye’yi kurtarmaz, kurtaramaz…

Sadece iktidarın kendi yararına ve çıkarına kullanacağı yeni fonlar yaratır ve bunların bedelini de geniş kitlelere ödetir.

Emre Kongar’ın yazısı