Emre Kongar: Bize sığınanlar ülkelerinden kaçmış olan Ortadoğululardır

“Sığınmacı” demiyorum, “Mülteci” ya da bozuk Türkçe ile “İlticacı” hiç demiyorum; çünkü değiller:
Bize sığınan Kürtler, Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar, “Geçici Koruma Statüsü” altında bulunan, ülkelerinden kaçmış olan Ortadoğululardır.
Yaramazlara biraz batar!
“Sığınmacı” demiyorum, “Mülteci” ya da bozuk Türkçe ile “İlticacı” hiç demiyorum; çünkü değiller:
Bize sığınan Kürtler, Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar, “Geçici Koruma Statüsü” altında bulunan, ülkelerinden kaçmış olan Ortadoğululardır.
Sağılık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle 92 kişinin hayatını kaybettiği İran’ın yetkililerine, “Gelmeyin, Skypte’tan görüşelim” demiş.
Ürdün gazetesi Jordan Times’ta dün yayınlanan bir köşe yazısında, AKP’nin kan kaybettiği belirtilerek İdlib’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nihai bataklığı olabileceği öne sürüldü.
Demokrasi, insan hakları ve siyasi özgürlükleri üzerine çalışan ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi), geçen yılın ardından bu yıl da Türkiye’yi ‘özgür olmayan ülkeler’ listesine aldı.
TBMM Genel Kurulu’nda CHP ile AKP’li milletvekilleri kavga etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar’da atlı faytonların yerine kullanılacak iki tip elektrikli araç satın aldı.