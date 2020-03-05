Emre Kongar: Bize sığınanlar ülkelerinden kaçmış olan Ortadoğululardır

“Sığınmacı” demiyorum, “Mülteci” ya da bozuk Türkçe ile “İlticacı” hiç demiyorum; çünkü değiller:

Bize sığınan Kürtler, Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar, “Geçici Koruma Statüsü” altında bulunan, ülkelerinden kaçmış olan Ortadoğululardır.

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Emre Kongar’ın yazısı