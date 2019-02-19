Emre Kongar: Bir parti lideri böyle dönek insanları partisine nasıl kabul eder

Benim şaşkınlığım insanların dönekliğinden ve ilkesizliğinden değil…

Çünkü bir toplumbilim öğrencisi olarak insanların kimi zaman ne kadar küçük çıkarlar uğruna ne kadar alçalabildiklerini, eski dostlarını nasıl arkadan hançerlediklerini iyi bilirim. (Zaten yaşayarak da öğrendim; hâlâ bile öğreniyorum.)

Benim şaşkınlığım bu ilkesiz dönekleri kabul eden partiler ve onların liderleri hakkında:

Herhangi bir partinin lideri, böyle dönek ve ilkesiz insanları partisine nasıl kabul eder, adaylığını nasıl onaylar, onun ilk fırsatta kendisini de satacağını nasıl bilmez, anlayabilmiş değilim.

Emre Kongar’ın yazısı

