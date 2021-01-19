Emre Kongar: Aşı ithalat ve satışına izin verilmeli

Bu nedenle benim önerim, aynen maske olayındaki nihai çözüm gibi, devletin ücretsiz aşı programına ek olarak, uluslararası kullanım izni almış olan aşıların ithalat ve satışının da serbest bırakılmasıdır.

Serbest piyasa koşullarına göre yapılacak ithalat ve satış için, aynen maske olayında olduğu gibi azami fiyat belirlemeleri yapılabilir.

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Gelir ve servet eşitsizliklerinden doğacak olan adaletsizlikler de bu konuda yapılacak bağışlara izin verilmesi ve ‘askıda ekmek’, ‘askıda fatura’ uygulamaları gibi ‘askıda aşı’ uygulamasının da teşvik edilmesiyle aşılabilir.

Emre Kongar’ın yazısı