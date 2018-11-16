Emre Kongar: Anti-Atatürkçü saldırıların arkasında iki farklı emperyalizm var

Son günlerde yoğunlaşan Anti-Atatürkçü saldırıların arkasında iki farklı emperyalizm birden var:

Batı Emperyalizmi…

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Ve…

Arap Emperyalizmi.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin hem din/mezhep çizgisinde, hem de ekonomik düzeyde sömürülmesini zorlaştıran, Demokratik ve Laik, Bağımsız Türkiye’nin kurucusu ve simgesi olarak bu her iki emperyalizmin de hedefindedir!

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde Atatürk’e ve Atatürkçülüğe karşı yoğunlaşan saldırıların arkasındaki güçler, iktidarla birlikte, iktidara destek veren bu her iki emperyalizmdir.

Emre Kongar’ın yazısı