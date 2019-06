Gerçekleri herkes gö­rüyor. Yolsuzluk ve zulüm hiçbir dönemde bu denli artmamış ve sürekli hal al­mamıştı.

Evet, her toplumda her za­man yolsuzluk olabilir, olur…Türkiye’de de zaman za­man olmuştur. Evet, her toplumda her za­man zulüm olabilir, olur…Türkiye’de de zaman za­man olmuştur.

Ama hiçbir toplumda hiç­bir iktidar sadece yolsuzluk ve zulüm üzerine uzun süre egemenlik sürdüremez…Türkiye’de de sürdüreme­yecektir.

Emre Kongar’ın yazısı