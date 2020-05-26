Emre Kongar: AKP içinde ekonomik çöküntüden rahatsızlık duyanlar gerçekten yok mu?

AKP 18 yıldır bu ülkeyi yönetiyor.

Hiç kuşkusuz AKP’nin mensupları, yöneticileri, milletvekilleri de bu toplumun, bu ülkenin çocukları.

Reklam

AKP’li politikacıların da (ortalamanın üstünde olmasa bile) en azından, ortalama ahlakları, ortalama dürüstlükleri ve ortalama adalet ve hukuk anlayışları olduğu varsayılabilir.

Acaba içlerinde, ülkede olup bitenlerden, haksızlıklardan, hukuksuzluklardan, adaletsizliklerden ve ekonomik çöküntüden hiç rahatsız olan yok mu?

Türkiye’yi 18 yıldır yöneten partinin mensupları içinde, son günlerde iyice arttığını ve hızlandığını herkesin gördüğü haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik ve ekonomik çöküntüden rahatsızlık duyanlar gerçekten yok mu?

Reklam

Olmaması olanaksız ama hiç ses yok.

Emre Kongar’ın yazısı