Emre Kongar: AKP, artık sandıktaki gücünü yitiriyor

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En baskıcı, en faşist yönetimler bile “Milli Egemenlik” için sandığa başvurur: AKP, artık sandıktaki gücünü yitiriyor.

7 Haziran 2015’te sonuçlarının gerekleri yapılmayıp tekrarlattırılan seçimlerde ve 16 Nisan 2017’deki gayri meşru, mühürsüz Halkoylamasında bu güçsüzlük yaşandı.

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15 Temmuz 2017 gününden bugüne kadar, daha doğrusu Kılıçdar’ınAdalet Yürüyüşü’nden bugüne kadar yeni olan durum ise, artık, AKP/Erdoğan iktidarının yaptıklarının kendi seçmen tabanı tarafından da tepkiyle karşılanıyor olması.

İktidar zayıfladıkça baskıyı arttırıyor, eylem ve söylemlerini sertleştiriyor…

Baskıyı arttırdıkça, eylem ve söylemlerini sertleştirdikçe zayıflıyor…

Emre Kongar’ın yazısı