Emre Kongar: Adalet Reformasyonuyla değil, Adalet Deformasyonuyla karşı karşıyayız

Tam da iktidarın bilmem kaçıncı sözde “Adalet Reformu”nu gündeme getirdiği sırada, Osman Kavala’ya açılmış olan davalardan birinin daha duruşması yapıldı ve Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

AİHM’nin kendisi hakkında tahliye edilmesi kararı vermesine, iki kez tahliye ve bir kez beraat etmesine rağmen hâlâ hapiste olan Osman Kavala’nın şu anda Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmekte olan bir “hak ihlali başvurusu” da bulunuyor.

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Evet, yeni “Adalet Reformu Paketi” ilan edildiğinde görülen bu dava, hem iç hem de dış dünyaya, yeni bir “Adalet Reformasyonuyla” değil, olsa olsa yeni bir “Adalet Deformasyonuyla” karşı karşıya olduğumuzun haberini veriyor galiba!

Emre Kongar’ın yazısı