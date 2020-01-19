Emre Kongar: ‘Adalet mekanizması’ bir eski korgenerali önce müebbete mahkûm edip sonra beraat ettirip sonra tutukluyor

Türkiye’deki ‘Adalet Mekanizması’, ülkenin en zengin müteahhitlerinden biriyle akraba olan bir eski korgenerali ‘FETÖ/PDY’nin darbe girişimine katılmak’ suçundan, taban tabana zıt kararlarla, önce müebbete mahkûm ettiği halde, sonra beraat ettirip tahliye eder ve en sonra da yine tutuklarken:
İktidar ‘İkinci Adalet Reformu Paketini’ açıklıyor…
Ve HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’la birlikte…
(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Anayasa’ya göre bütün mahkemeleri bağlayıcı olan kararında: “Hakları ihlal edilmiştir, tahliye edilmeli” dediği)
Osman Kavala, hâlâ içerde çile dolduruyordu!