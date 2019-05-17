Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emre Kongar: Adalet iktidarın sopası haline getirildi

Bu satırları yazarken içiniz kan ağlıyor…

Ama elinizden ağlamaktanbaşka bir şey gelmiyor…

Reklam

Çünkü katledilen adalet intihar eden yargı eliyle adalet olmaktan çıkarılmış, artık sadece“iktidarın sopası” haline getirilmiştir:

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’nın hayatına kastedenler serbest… 

Söylediklerini, yazdıklarını beğenmedikleri için gazeteci/ yazar dövenler serbest… 

Reklam

Kadınları katledenlere “iyi hal indirimi” uygulanıyor… 

Kendilerine emanet edilen çocuklara tecavüz edenlere ilişkin doğru ve gerçek haberler yasak… 

Ama sosyal medyada eleştiri yapanların bir bölümü hapiste… 
Ve Türkiye, dünyada en çok gazeteci/yazar hapseden ülkelerin başında.

Emre Kongar’ın yazısı

SON HABERLER

Şimdi de Britanya Irak’taki askerleri için ‘İran kaynaklı’ tehdit seviyesini yükseltti

ABD ve İran arasındaki ‘nükleer gerilim’ tırmanmaya devam ediyor. ABD, Almanya ve Hollanda’nın ardından Britanya da Irak topraklarındaki İngiliz askeri birlikleri için tehdit seviyesini yükselttiğini duyurdu. The Guardian’da yer alan habere göre ‘İran kaynaklı’ güvenlik risklerinin artması üzerine bu karar alındı. Ayrıca Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’daki İngiliz personel ve ailelerinin de alarm durumunda olduğu […]

Öcalan’ın avukatlarla görüşme yasağı nisan ortasında kalkmış

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün İmralı yarı açık cezaevinde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukat görüş yasağının kaldırıldığını açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yapan Öcalan’ın avukatları, yasağın kalktığını daha önce ifade ettiklerini vurguladı. Avukatlar, aile görüş yasağının ise devam ettiğini belirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...