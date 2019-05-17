Emre Kongar: Adalet iktidarın sopası haline getirildi

Bu satırları yazarken içiniz kan ağlıyor…
Ama elinizden ağlamaktanbaşka bir şey gelmiyor…
Çünkü katledilen adalet intihar eden yargı eliyle adalet olmaktan çıkarılmış, artık sadece“iktidarın sopası” haline getirilmiştir:
Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’nın hayatına kastedenler serbest…
Söylediklerini, yazdıklarını beğenmedikleri için gazeteci/ yazar dövenler serbest…
Kadınları katledenlere “iyi hal indirimi” uygulanıyor…
Kendilerine emanet edilen çocuklara tecavüz edenlere ilişkin doğru ve gerçek haberler yasak…
Ama sosyal medyada eleştiri yapanların bir bölümü hapiste…
Ve Türkiye, dünyada en çok gazeteci/yazar hapseden ülkelerin başında.