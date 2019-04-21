Emre Kongar: Adalet Bakanı ‘adaletsizliğin’ düzeltilmesi için yasal düzenleme işareti vermişti

Gazetemizin eski yöneticilerinin ve çalışanlarının yargılandığı davada 5 yıldan az hapis cezası alanlar hakkında verilen istinaf mahkemesininkararı seçimden hemen sonra UYAP’a yüklendi.

Sözler tutulmadı. Bırakınız davanın zaten toptan haksız ve hukuksuz olmasını, gazetemizin gündeme getirdiği bu son adaletsizlikle ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘adaletsizliğin’ düzeltilmesi için istinaf başkanlarıyla görüştüklerini, yasal düzenleme yapılacağı işaretini vermişti. Gül, toplu davalarda aynı fiilden verilen kararlarda kendi içinde bir itiraz-denetim ya da Yargıtay’da temyiz üzerinde çalışma yapıldığını belirtmişti.

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Kadri Gürsel: Gazetecilik suç değil

Cezaevine gireceği kesinleşen Kadri Gürsel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Erdoğan’ın samimi olmadığını şu somut nedenden dolayı biliyordum: Cumhuriyet davasında onanan hapis cezaları İmamoğlu’nun mazbatayı almasından bir gün sonra UYAP’a yüklendi. Ben dahil 8 Cumhuriyetçi hapse girecek #gazeteciliksuçdeğildir” dedi.

Emre Kongar’ın yazısı