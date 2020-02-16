Emre Bol: Alın size Yanal!

Zengin babayı hayırsız evlat, Memur kocayı süslü avrat, Fakiri de kuru inat bitirirmiş” diye bir söz vardır. Ben bu sözü birazcık değiştirdim,

“Fenerbahçe teknik direktörünü saçma inat bitirir.” Fenerbahçe’nin Ersun Yanal’la şampiyonluğa gidemeyeceğini haftalar önce söylemiştim. Zaman ne yazık ki beni haklı çıkarıyor.

Takıma sadece güç, kuvvet, dayanıklılık yüklemesi yaparak şampiyon olamazsın. Nerede taktik, nerede akıl? Yanal iyi bir antrenördür ama kariyeri boyunca asla iyi bir taktisyen olamadı. Fenerbahçe’de de ancak kondisyonerlik yapabilir!

Hazır takımı alıp şampiyon olmak kolay tabi!

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Emre Bol’un yazısı