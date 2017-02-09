Emre Belözoğlu’na göre ‘ırkçılık’ tartışmaları ‘şöhretin bedeli’: Türkiye’nin gerçeği bu, önüne geçemem

Fildişi Sahilli futbolcu Didier Zokora’ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada mahkum olan Emre Belözoğlu, ırkçılık tartışmalarının ‘tanınan bir isim’ olduğu için gündem oluşturduğunu savundu.

‘Newcastle’daki konu başkaydı’

Fanatik gazetesinden Aslıhan Çil ve Ömer Necati Albayrak’a konuşan Belözoğlu, Newcastle United’da forma giydiği dönemde Everton’da forma giyen Yobo’ya ırkçı söylemde bulunduğuna dair iddialara ilişkin, “Yaşanan ırkçılık mevzularıyla ilgili olarak; saha içi profilim eleştirilebilir. Onu hiçbir zaman inkar etmedim. Oradaki konu tamamen bambaşkaydı. Bir tartışmaydı” dedi.

‘Türkiye’nin gerçeği’

Bu olayın üzerine Fenerbahçe’de oynarken Zokora’yla arasında yaşananlar nedeniyle ırkçılık konusunun gündem olduğunu ifade eden 36 yaşındaki futbolcu, “Bunun önüne geçemem, geçemeyiz. Bu Türkiye’nin gerçeği. Gündem oluyorsanız, bu iş Türkiye’de bazı isimler üzerinden dönüyor. Kendimi de Türkiye’nin bir gerçeği olarak gördüğümden dolayı böyle” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Emre Belözoğlu Zokora’ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle iki yıl 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, bu ceza daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı ve yeniden suç işlemeyeceğine mahkemece kanaat getirildiği gerekçesiyle ertelenmişti.

Gerekçeli kararda, bilirkişi raporuna dayanılarak Belözoğlu’nun İngilizcede siyahları aşağılamak için kullanılan ‘zenci’ (negro) sözcüğünü başına ‘s.ktiğimin’ (fucking) diye küfür ekleyerek kullandığı belirtildi.