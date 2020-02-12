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Emre Belözoğlu’na ‘FETÖ’den ikinci kez takipsizlik: ‘Şakirt’ değildi

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında yürütülen ikinci ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında da takipsizlik kararı verildi.

Fotoğraf: Twitter/@Fenerbahce

İstanbul başsavcılığı, İ.E. isimli bir kişinin Belözoğlu hakkındaki şikayetinin ardından soruşturmaya başladı. Soruşturmanın ardından takipsizlik kararı verildi.

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Kararda, futbolcu hakkında daha önce ‘örgüt üyeliği’ suçundan soruşturma başlatıldığı ve ‘FETÖ irtibatı’na dair bilgi havuzundan sorgulama yapıldığı dile getirildi.

Kararda, Belözoğlu’nun örgütün mesajlaşma programı ‘ByLock’u kullanmadığı anlatılarak şu ifadelere yer verildi: “Örgüte müzahir herhangi bir vakıf, dernek ve sendika üyeliklerinin bulunmadığı, örgütün tepe yönetimi ile herhangi bir irtibatının bulunmadığı, örgütle bağlantılı şirketler ve şirket ortakları listesinde yer almadığı, örgüte müzahir kurum ve kuruluşlarda, firmalarda herhangi bir SGK kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.”

Kararda, 2013 öncesinde dini sohbetlere katılmak ve para vermekten ibaret eylemlerin örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

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‘Şakirt değil’

Takipsizlik kararında şöyle dendi: “Yürütülen soruşturma sonucu 2013 yılı öncesinde olmak üzere dini sohbetlere katılmak ve para vermekten ibaret eylemlerin şüphelinin konum ve kişisel özellikleri de nazara alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispata yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği, şüphelinin örgütsel tabirle ‘Şakirtlik’ denilen üye konumunda faaliyette bulunmak suretiyle atılı suçu işlediğine dair yeterli delil elde edilemediği kanaatine varıldığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.”

İstanbul başsavcılığının daha önceki soruşturmasında da futbolcu hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu’na ‘FETÖ’ soruşturmasında dava yok

Emre Belözoğlu’na ‘FETÖ üyeliği’nden soruşturma

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