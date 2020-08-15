Emre Belözoğlu futbolu bıraktı

Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
Haberi AA duyurdu.
Yaramazlara biraz batar!
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Muğla’da öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, cinayetin planlı olduğunu, ‘arkasında bir kişinin daha bulunduğunu’ söyledi.
Balıkesir’deki Kaz Dağları’nda çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan küle döndü.
İzmir ve Manisa’da eş zamanlı olarak yapılan, yaklaşık 70 bin tarihi eserin bulunduğu operasyonda gözaltına alınanlardan dördü tutuklandı.
Okullarda yüz yüze eğitime ilk olarak okulöncesi, ilkokul birinci ve ikinci sınıflar başlayacak.