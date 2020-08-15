Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emre Belözoğlu futbolu bıraktı

Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Haberi AA duyurdu.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...