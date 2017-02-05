Emre Belözoğlu dirsek atmamış, Josue’nin ‘yüzüne çarpmış’: Mevzu ben olduğum zaman çok fazla büyütülüyor 

Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettikleri maçın 19’uncu dakikasında Josue’yle aralarında geçen pozisyonda rakibine kasıtlı olarak dirsek atmadığını savundu.

‘Dirseğimi savurma hareketim yok’

Beyaz Futbol canlı yayınına bağlanan Belözoğlu, “Mevzu Emre olduğu zaman ne yazık ki çok fazla büyütülüyor, speküle ediliyor. Normal bir pozisyon. Ben arkamdaki oyuncuya avantaj sağlamak için dirseğimi dayayarak dönmeye çalıştım. O da çok yaklaştı bana. Suratına çarptı dirseğim. Dirseğimi savurma hareketim yok. Sadece dirseğimi önüne koyup avantaj sağlamak için bir şey yapmaya çalıştım” diye konuştu.

‘Kırmızı kart da verilebilirdi’

Hakem Mete Kalkavan’ın pozisyona yakın olduğuna dikkat çeken Başakşehir’in kaptanı, şöyle devam etti: “Kırmızı kartı gösterirdi. Ama yine de dirseğim net bir şekilde yüzüne çarptı Josue’nin. Kırmızı kart da verilebilirdi. Bu kadar büyütülecek bir şey değil. Kırmızı kart verilse de açık yüreklilikle söylerdik. Türkiye’de ben olduğum zaman ne yazık ki bazı şeyleri böyle, bilmiyorum büyütmek mi istiyorlar. Futbolun içinde olan şeyler. Bazen hakemlerin de yapmış olduğu hatalar olabiliyor. Bizlerin de yapmış olduğu hatalar olabiliyor. Ama popülist yaklaşmayı seviyoruz. Bazı isimler etrafında gündemi sıcak tutmaya çalışıyoruz. Bu isimlerden bir tanesi benim bu ülkede.”

‘Birazcık yüzüne doğru geldi’

Rakibine dirsek atmak gibi bir kastının olmadığını yineleyen Belözoğlu, şunları söyledi: “Ama bana avantaj sağlaması için dirseğimin de Josue’nin yüzüne geldiğini söyleyeyim. Hakem kırmızı kart verebilirdi de. Josue benle aynı boyda. Ben başka bir oyuncuya dirseğimi dayamaya çalışsam, ya göğsüne ya karnına doğru gelir. Bana boy olarak yakın bir oyuncu olduğu için de birazcık yüzüne doğru geldi. Ama özellikle savurduğum bir dirseğim yok. Öyle bir şey olsaydı buradan net bir şekilde ifade ederdim.”