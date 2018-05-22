Emrah Serbes’in davasında bilirkişi raporu: Kazadan önce yeşil reçeteli ‘sara’ ilacı almış

İzmir’de üç kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle tutuklanan yazar Emrah Serbes’in yargılandığı davanın dosyasına yeni bir bilirkişi raporu girdi. Rapora göre Serbes, kaza sırasında sürüş becerileri ve güvenliğini olumsuz olarak etkilediği bilinen, sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan yeşil reçeteli bir ilacın etkisindeydi.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre İzmir-Aydın otoyolunda geçen yıl meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Özçelik ailesinin avukatı Burcu Ece Güler’in talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu, İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına girdi.

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Raporda şunlar yer aldı:

-Sanığın alkollü şekilde araç kullandığı şüpheye yer bırakmayacak biçimde sübuta ermiş olmasa da sanığın kullandığı ilaçların etkilerinin de ayrıca ele alınması gereklidir.

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-Sanığın olay anında sara nöbetlerini önleyici bir ilaç kullandığı da sübuta ermiştir.

-Sürüş yeteneğini olumsuz etkileyen maddeler etkisi altında araç kullanan kişinin fiilinin bilinçli taksir teşkil ettiğine şüphe yoktur. Sanık elbette meydana gelen neticeyi istememiştir ancak neticeyi öngörmüş fakat buna rağmen araç kullanmaya devam etmiştir.

Avukat Güler, Serbes’in kazanın oluşumuna ait gerçeğe aykırı savunmalarını çürütmek, savunmaların bilimsel dayanağı olmadığını ispatlayabilmek ve takdiri indirim sebeplerinden yararlanmaya yönelik çabalarını sonuçsuz kılmak için bilimsel mütalaa alınmasına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ne olmuştu?

22 Eylül’de İzmir-Aydın otoyolunda, başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamını yitirmiş, kazada sürücünün eşi 51 yaşındaki Nilgün Özçelik ise ağır yaralanmıştı.

Kazanın ardından Serbes’in yanındaki Kenan Doğru, aracı kendisinin kullandığını söylemiş, daha sonra da tutuklanmıştı.

Serbes ise altı gün sonra gelen itirafının ardından savcılığa giderek teslim olmuş, daha sonra da tutuklanarak Buca Cezaevi’ne gönderilmişti. Serbes’in itirafı, savcının ‘şüphe üzerine’ soruşturmayı derinleştirmesinden iki gün sonra gelmişti.

Serbes ifadesinde, kaza sonrası İstanbul’a gittiğini, özel bir klinikte dört beş gün boyunca yatarak kendisini cezaevi koşullarına ruhsal ve bedensel olarak hazırlamaya başladığını söylemişti.

Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik, hastanede hayatını kaybetmişti.

Serbes’in, kaza sırasında alkollü olmadığı başta olmak üzere birçok iddiası tanık ifadelerinde yalanlanmıştı.