Emrah Serbes hakim karşısında: Felakete neden oldum

İzmir-Aydın karayolundaki kazada aynı aileden üç kişinin ölümüne neden olmak suçundan yargılanan yazar Emrah Serbes hakkında savcı 22 yıl altı ay istedi. Serbes, “Telafisi mümkün olmayan bir felakete neden oldum” dedi.

İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün ikinci duruşması yapıldı.

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Tutuklu sanık Serbes, duruşmaya cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemiyle (SEGBİS) katılırken babası, annesi ve kız kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik ile tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Özçelik’in avukatlarından Mustafa Tırtır, bir önceki celsede müvekkili ve yakınlarını üzen iki husus olduğunu söyledi.

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Tırtır, sanık avukatının, “Kazada hayatını kaybeden ailenin o araçları dışında bir araçları daha varmış, kaza yaptıkları araca göre daha yeni. Yeni model araçlarıyla gelselerdi bu kadar ağır şartlar oluşmazdı” ifadesinin ve ‘sanki Serbes’in aracına kendilerinin içki şişesi koymuş gibi ima içeren sözlerinin’ kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Tırtır, aynı zamanda karşı taraftan bir pişmanlık ve samimiyet göremediklerini dile getirerek “Kenan Doğru (Serbes’in kazayı üstelenen şoförü), Emrah Serbes’in yerine geçiyor. Adalet yanıltılıyor. Tanığın biri ‘Serbes’ten alkol kokusu aldım’ diyor. Kenan Doğru ‘Alkol kokusu almadım’ diyor. Alkolmetreye üflemeyerek kaçan sanıklara, vicdanları rahatlatan bir karar bekliyoruz” dedi.

‘Felakete neden oldum’

Yazar Serbes ise savunmasında şunları kaydetti: “Ömür boyunca bu yükü taşıyacağım. Hızım 130 kilometreden fazla değildi. Yağıştan sonra hızımı düşürdüm. Öndeki araca arka sağ tekerlekten çarptım. Ortadan çarpsaydım bu kadar savrulmazdım. Yeşil reçeteli ilaç kullanmadım. Dikkat dağınıklığı problemim olduğu için aldığım ilaç var. Ben o ilacı sabah 11.00’de aldım. Kaza ertesi sabah oldu. İlacım araç kullanmaya mani değildir. Aksine dikkat toplayıcıdır, uyuşturmaz. Ailemde kalp hastalığı vardır. Aspirin kullanırım. Kenan’ın ‘İlaç kullanırken gördüm’ dediği odur. Olay günü alkol kullanmadım. Kazanın nedeni alkol değildir. Asli kusurlu olduğumu kabul ediyorum. Bu kaza kesinlikle benim yüzümden olmuştur. Yol kaygan ve eğimliydi. Önümdeki aracı rampanın arkasından gördüm. Cezam neyse çekmeye razıyım. Telafisi mümkün olmayan bir felakete neden oldum. Avukatımın söylediği söz nedeniyle çok üzgünüm. Kesinlikle yanlış anlaşıldı. Ben işçi çocuğuyum. Bu hususta çok üzgünüm. Posta gazetesine yazdığım mektup o psikolojiyle yazılmış bir mektuptu. Basın delilleri yok ettiğimi söylediği için yazılmış bir mektuptu. Teslim olmamın bir oyun olduğu söyleniyordu. Olay günü teslim olsaydım keşke. Özür diliyorum. Bana ‘Sorumsuz, bencil, bir aile senin yüzünden yok oldu’ diyebilirsiniz ama bana ‘Alkollü ve ilacın kontrolü altındaydı’ diyemezsiniz. Ne söyleseler yeridir. Onların yüzüne bakmaya yüzüm yok. Cezam neyse verin. Cezamı çekmeye razıyım.”

Avukatı da özür diledi

Duruşmada söz alan sanığın avukatı Ayhan Baytekin ise geçen duruşmada söylediği “Daha iyi araçları vardı, buna binmeleri durumunda hayatlarını kaybetmezlerdi” şeklindeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, bu nedenle aileden özür dilediğini ifade etti. Ayhan Baytekin ayrıca müvekkilinin salıverilmesini de istedi.

Ağır hapis istemi

Savcı mütalaasında iddianamede olduğu gibi Serbes’in ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçundan 22 yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca Kenan Doğru için de iki yıla kadar hapis cezası istedi.

Talepleri alan mahkeme, duruşmayı 12 Temmuz’a erteledi.