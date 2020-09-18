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Yaramazlara biraz batar!

Yazar Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek

İzmir-Aydın Otoyolu’nda alkollü araba kullanırken önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes’in, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

22 Eylül 2017’de Serbes’in çaprtığı araçtaki 59 yaşındaki Ayhan Özçelik, 51 yaşındaki eşi Nilgün Özçelik ve 16 yaşındaki kızları Zeynep Özçelik yaşamını yitirmişti. Serbes’e verilen 13 yıl dört aylık hapis cezası, 11 Aralık 2018’de istinaf tarafından kesinleştirilmişti.

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Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. 

Davacı Ahmet Mert Özçelik’in avukatı davanın kabulüne, davalı Serbes’in avukatı ise davanın reddine karar verilmesini talep etti. 

Hakim davanın kısmen kabulüne, Serbes’in Özçelik’e annesinin ölümü için 550 bin lira, babasının ölümü için 550 bin lira, kardeşinin ölümü için ise 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. 

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Manevi tazminatın, kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi kararlaştırıldı.

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