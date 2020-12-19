Emrah Lafçı: Önceki iki başkan da aynı kanuna tabiydi ama maalesef kanun kendilerini koruyamadı

Sn. Ağbal yukarıda bahsettiğim bağımsızlığa ilişkin endişeleri dile getiren sorulara cevap verirken; elinde tuttuğu merkez bankası kanunu kitapçığını açtı ve 4 numaralı maddeye atıf yaptı.

(…) Önceki iki başkan da aynı kanuna tabiydi ama maalesef kanun kendilerini koruyamadı. Çok eskiden, ‘Tüketiciyi Bilinçlendirme Kampanyası’nda reklam filmleri çekilmişti. Bu kampanyada Erman Toroğlu’nun “Bunlar sizi korumaz, sizi yasa korur” sloganı çok moda olmuştu. Maalesef bizim merkez bankası başkanlarımızı yasa pek koruyamıyor.

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Dolayısıyla şöyle çok ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Siz bir görev ifa ediyorsunuz. Ve bunu yerine getirirken bağımsız olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Somutlaştıracak olursak merkez bankası hükümetle birlikte belirlediği enflasyon hedefine ulaşmak için kullanacağı faiz gibi para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde kullanabileceği iddiasında. Bu bağımsızlık kime karşı iddia ediliyor? Siyasi otoriteye karşı, yani bunun bizdeki karşılığı Sayın Erdoğan. Fakat diğer taraftan son iki merkez bankası başkanı vakasında da yaşadığımız ve yukarıda da uzun uzun anlatmaya çalıştığım gibi; Cumhurbaşkanı herhangi bir gerekçe göstermeden sizi görevden alabiliyor. Böyle bir kurumsal yapı içinde bağımsızlıktan bahsetmenin ne kadar makul olduğu sorusuyla bitirelim bu hafta yazımızı.

Emrah Lafçı’nın yazısı