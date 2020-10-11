Emrah Lafçı: Kur tahribatı o kadar büyük boyutlara ulaşabilir ki faiz riskini konuşmaya fırsat bile kalmayabilir

Genel olarak kurdaki artışla faizdeki artış iki rakipmiş gibi yorumlanıyor. Yani faizler artırılmak istenmediği için kurdaki artışa göz yumuluyor algısı var. Biri diğerine tercih edilecekse bu tercihin mevcut şartlar altında kurları dizginlemek yolunda kullanılmasının daha doğru olabileceğini düşünüyorum.

Faizdeki artışın ve kurdaki değişimin şirket karlılıkları etkisi dışında ekonomi üzerinde birçok etkileri var. Bu yazının konusu olmadığı için bu etkileri dışarıda bırakarak, fazlaca basit tutma riskini alarak bu analizi gerçekleştirdim. Zira günümüzdeki kur artışının çok yüksek seviyelere gelmiş olması şirketler için 2020’de durumun çok daha vahim olduğunu bize gösteriyor. Yukarıdaki rakamlar da eğer bir tercih yapılması gerekiyorsa kurun dizginlenmesinin önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü kurdan kaynaklı tahribat o kadar büyük boyutlara ulaşabilir ki birçok firma için faiz gibi diğer riskleri konuşmaya fırsat bile kalmayabilir.

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Emrah Lafçı’nın yazısı