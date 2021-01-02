Emrah Lafçı: İdare edilmediğimiz yönetildiğimiz bir yıl olması dileğiyle

Maalesef 2020’de başarısız bir ekonomi yönetimi sergiledik. Bunun da sonuçlarını net bir şekilde gördüğümüz verilerden ikisi enflasyon ve dış ticaret açığımız. (…) Gerek hasta-vaka sayısı açıklama konusundaki hatalar, gerekse de ekonomi alanındaki bu köşede defalarca saydığım hataları göz önünde bulundurduğumuzda önemli bir sonuç ortaya çıktı. Salgın o kadar şiddetli ve herkesin gözü önünde yaşandı ki politika yapıcılar olarak buralarda bir hata yaptığınızda ne kadar saklamaya çalışsanız da bir şekilde ortaya çıktı. Bundan önce yapılan hataların sonucu zamana yayılıyordu, belki de manipüle ediliyordu ve halk bu hataları görme konusunda zorluk çekiyordu. Milli gelirimiz %30 düşüyordu ama neden böyle olduğu sorulduğunda türlü bahanelerle açıklamalar yapılıyordu. Şimdiyse bu hatalar gün gibi aşikar olduğu için ve sonuçları çok ağır olduğu için hem herkes tarafından daha net görüldü hem de bu hatalar politika yapıcılar tarafından zımni olarak kabul edildi ve yapılan uygulamalardan çark edildi. Ülkeler ekonomik olarak şirketler gibi değildir. Şirketleri kötü yönetirseniz bu nispeten kısa sürede belli olur. Şirket batar yerine yenisi açılır. Ülkelerse kötüye gider ama zor batar, bunu idare etme konusunda mahir siyasetçiler de varsa bu kötüye gidiş bir şekilde uzunca bir süre sürdürülür. Eski bir cumhurbaşkanımızın dediği gibi “Türkiye yönetilmez idare edilir” sözü gerçek olur. İdare edilmediğimiz yönetildiğimiz bir yıl olması dileğiyle.

Emrah Lafçı’nın yazısı