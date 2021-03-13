Emrah Lafçı: Bu yapıdan vazgeçilirse ben ona ‘reform’ derim

Çok değil 5-6 ay önce Yeni Ekonomi Programı’nı aynı heyecanla dinlemiştik. Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi başlıklarıyla sunulan program şu anda sahipsiz kalmış durumda. Bugün de İstiklal, İstikbal ve İstihsal başlıklarıyla giriş yaptı Sayın Erdoğan sunuma. YEP’in içeriğinde de uygulansa çok iyi olur dediğimiz birçok madde vardı. Bugünkü ‘reform’ programında da herkesin mutabık kalacağı birçok nokta var. Ama buradaki kritik kelime ‘uygulama’. Birçok yeni başkanlık, müdürlük ihdas edildi. Buralara getirilen kişilerin bir gece hiçbir gerekçe sunulmadan görevden alınmayacaklarının garantisini kim verebilir? Yeni anayasa gerekliliği bugün de dile getirildi. Diyelim ki anayasaya ilişkin bir referandum sürecine girildi. Referandum demek sandık demek. Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir açıklama yapsa; “Bu kadar yüksek faizlerden vatandaşım da özel sektör de memnun değil. Enflasyonla mücadele edeceğiz dediniz, bu kesimleri faiz baskısı altında inim inim inlettiniz. Ben buna razı değilim. Faizleri düşürün.” Buna da Sayın Başkan Ağbal karşı çıksa ve o gece görevden alınsa, bu gelişmelere bu ülkede kim şaşırır? Burada problem, bunun olma ihtimalinin yüksek olmasının yanında böyle bir uygulamaya cevaz veren kurumsal altyapının tesis edilmiş olması. Aslına bakarsanız kanuna göre böyle bir görevden alma mümkün değil. Ama kanun hükmünde kararname marifetiyle bu atamalar-görevden almalar gerçekleştirilebiliyor. Asıl ‘reform’ budur. Biraz tersine bir reform ama yine de devlet yönetmenin formu 2018 yazından beri esaslı bir şekilde değişmiştir. Bu yapıdan vazgeçilirse ben ona ‘reform’ derim. Onun dışındaki çabalar maalesef hep bir soru işaretiyle karşılanacaktır.

Emrah Lafçı’nın yazısı