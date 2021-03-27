Emrah Lafçı: Ağbal kararının etkisi diğerlerinden farklı olacak

Ekonomik reform programı açıklandıktan sonra uygulamanın önemli olduğunu, hangi kadrolarla bu reformların uygulanacağını sorgulamıştık haklı olarak. Çünkü çok kısa sürede TÜİK gibi, Varlık Fonu gibi, Borsa İstanbul gibi kurumlarda yönetici değişiklikleri olmuştu. Kaygılar boşuna değilmiş, 4 ay önce atanan Naci Ağbal da kervana katıldı. Ama bu kararın etkisi bana kalırsa diğerlerinden biraz daha farklı olacak. Artık masa yıkılmıştır, masanın tekrar toparlanması eskisinden çok daha fazla efor gerektirecek. Umudu olanlara saygı duyarım ama gözümüzün önünde apaçık cereyan eden bu olaylardan sonra benim maalesef pek umudum yok.
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