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Yaramazlara biraz batar!

Emrah Apartmanı enkazından 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin yaralı çıkarıldı

İzmir’deki Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin yaralı çıkarıldı.

Fotoğraf: AA

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, arama kurtarma çalışmalarından sevindirici bir haber geldi.

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Enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin’le temas kuran ekipler, kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtardı ve enkaz altında ilk yardım yaptı.

Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105’inci kişi oldu.

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