Emrah Apartmanı enkazından 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin yaralı çıkarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde can kaybı 73’e yükseldi. Yaralı sayısı ise 949 olarak verildi. Cuma günü saat 14:51’de meydana gelen depremin büyüklüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 6.6, Kandilli tarafından 6.9 olarak açıklanmıştı. Seferihisar’da deprem sonrası tsunami oluşmuştu, yaşlı bir kadın ilçede boğularak hayatını kaybetmişti. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre saat 08:15 […]