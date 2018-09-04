Emoji haritası: Zirvede Hindistan var, en çok kullanılan ‘kalp’

Sosyal medyada kendinden bahsederken emoji kullanmayı en çok seven ülke Hindistan olurken, Türkiye 14’üncü sırada.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, sosyal medya kullanıcılarının kendilerini tanımlamak için en çok hangi emojiyi kullandıklarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi.

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Hindistan’ı sırasıyla Danimarka, Norveç, Şili ve Brezilya takip etti.

Kullanıcıların kendilerini profillerinde tanımlamak için en sık kullandığı emoji ise ‘kalp’. İkinci sırada ‘Tamam’ anlamında kullanılan el işareti takip ederken, üçüncü sırada ise ‘göz kırpan gülen yüz’ bulunuyor.

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Uygulamada en çok emoji kullananlar cinsiyet bakımından incelendiğinde ise erkeklerin kendilerini tanıtırken daha çok emoji kullandığı anlaşıldı. Böylelikle bu oran erkeklerde yüzde 64,3 olurken, kadınlarda ise yüzde 35,7 olarak kaydedildi.